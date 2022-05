De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit ontving vorig jaar 1529 datalekmeldingen. Dat is een groei van bijna 300 lekken. De toezichthouder wijt de stijging onder andere aan het thuiswerken in coronatijd. Het aantal meldingen is een stuk lager dan in Nederland.

Woordvoerder Aurélie Waeterlinckx zegt tegen krant De Zondag dat de toezichthouder 'in de afgelopen twaalf maanden' 1529 meldingen ontving van een datalek. Dat zegt Waeterlinckx naar aanleiding van de vierde verjaardag van de AVG die vorige week plaatsvond. Het gaat dus niet om 2021 maar om de periode tussen mei 2021 en mei 2022. De GBA heeft het jaarverslag van 2021 nog niet gepubliceerd. Het aantal datalekken steeg relatief sterk: in het jaar ervoor kreeg de Gegevensbeschermingsautoriteit er nog 1232.

Het gaat alleen om het aantal meldingen van datalekken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf door ransomware wordt getroffen, maar ook als iemand ontvangers van een e-mail per ongeluk in de cc in plaats van de bcc zet. Waeterlinckx noemt tegen De Zondag geen onderscheid tussen die verschillende soorten meldingen. Ook noemt de woordvoerder niet hoeveel privacytips of -klachten zijn binnengekomen.

De toezichthouder wijt de stijging van klachten aan het thuiswerken door de coronapandemie. "Dat het aantal meldingen van datalekken de voorbije twee jaar gestegen is, heeft te maken met de versnelling van de digitalisering in onze maatschappij tijdens de coronapandemie. Deze digitalisering leidt tot meer risico's ten aanzien van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. Mensen werken vaker van thuis uit, waardoor een veilige verbinding met het bedrijfsnetwerk noodzakelijk is." Waeterlinckx zegt ook dat die digitalisering voor een toename in cybercrime zorgt.

Hoewel het aantal meldingen bij de GBA stijgt, vallen de cijfers in het niet bij die uit Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens ontving in 2021 24.866 datalekmeldingen. Daarvan waren er 2210 afkomstig van cyberaanvallen. Onlangs zei de AP nauwelijks onderzoek te kunnen doen naar datalekmeldingen vanwege een te kleine capaciteit.