Belgische spoorwegmaatschappij krijgt AVG-boete voor versturen nieuwsbrief

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een boete van 10.000 euro uitgedeeld aan de spoorwegmaatschappij NMBS. Dat doet de privacytoezichthouder omdat de NMBS zonder aanleiding een nieuwsbrief verstuurde.

De boete volgt een melding van een Twitter-gebruiker na, die in 2020 een nieuwsbrief van de NMBS ontving, die ging over de Hello Belgium Railpass, blijkt uit een document van de GBA. Dat is een vervoersbewijs met een aantal gratis treinritten die op aanvraag kosteloos aan inwoners van België wordt verstrekt. Volgens de melder was er in de nieuwsbrief geen mogelijkheid tot uitschrijving, wat tegen de AVG is.

De Inspectiedienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit startte daarop een onderzoek, waarin het oordeelde dat de verzonden nieuwsbrief 'niet noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst' tussen betrokken reizigers en de NMBS was. Ook dat is in strijd met de AVG, zo zegt de privacytoezichthouder.

De NMBS stelde in zijn verweer dat de e-mail wél werd verzonden in het kader van de overeenkomst tussen de NBMS en treinreizigers die een Hello Belgium Railpass hebben aangevraagd. De spoorwegmaatschappij schreef daarbij in een verweer dat de nieuwsbrief noodzakelijk was voor het waarborgen voor de 'sanitaire veiligheid' van treinreizigers. Dat was omdat de nieuwsbrief ook informatie bevatte over veilig reizen tijdens de tweede coronagolf, die ten tijde van de Railpass-introductie speelde. Er waren rond die tijd veel railpassen aangevraagd en verstrekt, wat in combinatie met de opspelende pandemie voor problemen kon zorgen.

De GBA gaf daarop aan dat 'het garanderen van de sanitaire veiligheid' van treinreizigers inderdaad noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, maar dat de e-mail ook promotionele informatie bevatte, bijvoorbeeld met linkjes naar blogposts over citytriplocaties binnen België. De privacytoezichthouder oordeelt ook dat de informatie omtrent covid-19 ook op andere manieren verstrekt had kunnen worden en dat dezelfde informatie ook al op de website van de NMBS was te vinden.

Uiteindelijk besloot de GBA de treinmaatschappij een geldboete van 10.000 euro op te leggen wegens AVG-schendingen. Dat dus omdat de e-mail naar oordeel van de GBA niet noodzakelijk was om de overeenkomst tussen de NMBS en treinreizigers uit te voeren, maar ook omdat gebruikers zich niet konden uitschrijven voor de e-mails. De NBMS heeft dertig dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het is niet bekend of de spoorwegmaatschappij van plan is om dit te doen.