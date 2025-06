NMBS ziet definitief af van wifi in Belgische treinen

Spoorwegmaatschappij NMBS ziet definitief af van wifi in de Belgische treinen. De Belgische minister van Mobiliteit wil inzetten op een betere dataverbinding in treinen door de coating van ramen aan te passen. Die maatregel zal naar verluidt 40 miljoen euro kosten.

Volgens de bevoegde minister kost het uitrusten van alle treinen met wifiantennes ongeveer 160 miljoen euro. Dat is exclusief de operationele kosten van ongeveer 13 miljoen euro die nodig zijn voor de installatie en het onderhoud van het wifisysteem. De Belgische overheid kiest er in plaats daarvan voor om de isolerende coating op de ramen van treinstellen aan te passen. "Door die coating aan te passen, raakt het signaal beter tot in de trein, wat de kwaliteit van de ontvangst fors verbetert", aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols in De Standaard. De bestaande treinen worden tijdens onderhoudsmomenten aangepast. Bij nieuwe treinen gebeurt de aanpassing in de fabriekshallen.

In 2022 werd al bekend dat de NMBS het signaal van mobiele netwerken in treinstellen wilde verbeteren. De spoorwegmaatschappij wilde dit doen via een laserbehandeling van de beschermende coating van ruiten in treinstellen. De laserbehandeling zou microscopische gaatjes in de beschermlaag maken, waardoor het mobiele signaal beter wordt doorgelaten.