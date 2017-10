Belgische treinen krijgen geen wifi voor reizigers

De NMBS, de Belgisch spoorwegmaatschappij, zal in de trein geen wifi-verbinding beschikbaar maken voor treinreizigers. Dat heeft de nieuwe directrice van het bedrijf, Sophie Dutordoir, gezegd.

Volgens Dutordoir is het te duur om wifi in de trein aan te bieden. Ook zegt ze dat verschillende telecomproviders hebben bevestigd dat het hele Belgische spoornet tegen eind 2018 een volledig dekking zal hebben van 2g, 3g, of 4g. De NMBS werkt wel aan eigen wifi-hotspots voor de grootste stations. De providers Telenet en Proximus bieden dit al aan bij een aantal Belgische stations.

In 2016 werd er op het traject tussen Eupen en Oostende getest met een wifi-verbinding voor reizigers. Alleen reizigers in twee eersteklassewagons konden de verbinding gratis testen. Ondanks deze testfase komt er nu definitief geen wifi in de Belgische treinen. In 2014 kondigde de Belgische spoorwegmaatschappij nog plannen aan om treinen te voorzien van wifi.

In Nederland biedt de NS al sinds 2010 gratis wifi in de trein aan. Sinds enige tijd loopt de internetverbinding via een 4g-router in de trein. Die moet meer snelheid en een betere dekking bieden dan de 3g-router die tot enige tijd geleden in treinen te vinden was. In 2014 zei de NS dat deze voorziening in ieder geval tot 2025 gratis zal blijven.