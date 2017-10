Belgische spoorwegmaatschappij schrapt it-systeem dat al 30 miljoen euro kostte

De NMBS heeft de ontwikkeling van een uniform ticketingsysteem stopgezet. De ontwikkeling was sinds 2012 bezig en heeft al 30 miljoen euro gekost, maar het systeem werkte nog altijd niet naar behoren.

Het gaat om het New Distribution System voor het verkopen van tickets, waar Ypto al sinds 2012 aan werkte. Ypto is de it-dienstverlener voor de NMBS, de organisatie voor de Belgische spoorwegen. Ondanks de investering van 30 miljoen euro is besloten de ontwikkeling stopt te zetten, volgens De Tijd omdat het systeem nog altijd grote gebreken vertoont.

De leiding van NMBS bevestigt het schrappen van het systeem. Het was de bedoeling dat de drie ticketingsystemen waar de spoorwegen nu mee werken, voor online, de kaartautomaten en de loketten, onder een overkoepelend systeem zouden vallen. "Na een studie hebben we gekozen voor een andere systeem dan datgene waaraan we werkten", zegt Sophie Dutordoir, ceo van NMBS.

Het is niet de eerste keer dat de NMBS een omvangrijk technisch project schrapt. Recent gebeurde dat met het DICE-project, dat moest voorkomen dat treinen met open deur vertrokken. Met de ontwikkeling hiervan was al een investering van 11 miljoen euro gemoeid.