NRC: Capgemini moet 21 miljoen euro boete betalen voor mislukt ict-project SVB

Ict-bedrijf Capgemini moet aan de Sociale Verzekeringsbank een boete van 21 miljoen euro betalen wegens contractbreuk. De multinational zou een betalingssysteem ontwikkelen voor het overheidsorgaan, maar leverde een systeem dat 'achterhaald was en niet goed bleek te werken'.

De boete is in arbitrage vastgesteld. De NRC maakt er melding van op basis van 'goed ingevoerde bronnen'. De boete komt neer op ongeveer de helft van de 43,7 miljoen euro die het project de SVB heeft gekost. In 2006 werd Capgemini in de arm genomen om voor de SVB, dat de betaling van uitkeringen als de AOW en de kinderbijslag regelt, een 'multiregelingensysteem' te bouwen. Het systeem werd met vier jaar vertraging opgeleverd.

Volgens Jetta Klijnsma, staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bevat de geleverde software 'onvolkomenheden, en op sommige onderdelen is het complex, instabiel en moeilijk onderhoudbaar.' Dat stelde ze in 2014 toen het project stilgelegd werd.

De NRC noemt de uitspraak uniek. 'Voor zover bekend is het de eerste keer dat het Rijk met succes bij een van de grootste ict-leveranciers compensatie voor de geleden schade heeftt geclaimd.' Het is namelijk niet de eerste keer dat een groot ict-project op de klippen loopt. Dit overkwam ook de Belastingdienst, het UWV, Defensie en Justitie en die mislukkingen kostten bij elkaar vele honderden miljoen euro's. Volgens ander onderzoek van de NRC zou Capgemini bij een groot aantal van die financieel uit de hand gelopen ict-projecten van de overheid betrokken zijn.