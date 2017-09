Autoriteit Persoonsgegevens krijgt jaarlijks 7 miljoen euro extra

Vanaf 2019 krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens structureel 7 miljoen euro extra. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Ook wordt er veel meer geld uitgetrokken voor detectie van 'cyberaanvallen'.

Volgend jaar gaat het budget van de privacywaakhond omhoog met 5 miljoen euro, vanaf 2019 wordt dat 7 miljoen euro per jaar. De AP krijgt vanaf komend jaar ook diverse nieuwe taken, als op 25 mei de nieuwe Europese privacywetgeving in gaat. Onderdeel daarvan is de Algemene verordening gegevensbescherming, die bedrijven verplicht om persoonsgegevens veilig te bewaken. Privacywaakhonden krijgen daarbij meer bevoegdheid om onderzoeken te doen en boetes op te leggen.

In juni stelde een adviesbureau een rapport op waarin staat dat de Autoriteit Persoonsgegevens een verdrievoudiging van het personeel nodig zou hebben om zijn werk goed uit te voeren met de nieuwe regels. Het is de vraag of de budgetverhoging voldoende is om daar aan te kunnen voldoen.

In de begroting staat ook dat het Nationaal Detectie Netwerk vanaf volgend jaar stuctureel 12,9 miljoen euro krijgt. Dat was dit jaar 3,5 miljoen euro. Het detectienetwerk is bedoeld om 'cyberaanvallen' op rijsoverheid en vitale organisaties vroegtijdig inzichtelijk te maken. Het NDN is een samenwerkingsverband van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de MIVD en de AIVD.

Verder bevestigt de begroting dat het kabinet structureel een flink bedrag voor de verbetering van internetbeveiliging en de aanpak van internetcriminaliteit uittrekt. Jaarlijks wordt er 26 miljoen euro opzij gezet voor 'cybersecurity'. Dat is een miljoen euro meer dan werd gesteld in uitgelekte berichtgeving vorige week.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil met dat geld onder andere meer onderzoeken naar 'cybercrime' doen. Voor 2018 is als doel gesteld om 50 complexe onderzoeken en 310 reguliere onderzoeken uit te voeren. Dit jaar is het doel 40 en 230 van dergelijke onderzoeken en in 2016 zijn respectievelijk 34 en 171 onderzoeken gerealiseerd.