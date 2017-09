'Kabinet trekt structureel 25 miljoen euro uit voor internetbeveiliging'

Het demissionaire kabinet investeert naar verluidt structureel 25 miljoen euro in de verbetering van internetbeveiliging en de aanpak van internetcriminaliteit. De extra uitgaven worden tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt, claimen Haagse bronnen.

De bronnen van ANP in Den Haag spreken van 'structureel 25 miljoen euro' die het demissionaire kabinet voor 'cybersecurity' zou vrijmaken in de begroting. Niet bekend is waar het geld precies voor bedoeld is, alleen dat een deel naar de aanpak van internet- en computercriminaliteit gaat.

Het gaat om een fors hoger bedrag dan waar het kabinet vorig jaar over sprak bij de begroting van Veiligheid en Justitie. Toen liet het kabinet weten in 2017 5 miljoen euro en vanaf 2018 structureel 14 miljoen euro beschikbaar te maken voor 'cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit'. Dat geld was onder andere voor uitbreiding van het Team High Tech Crime van de politie en de invoering van de Computercriminaliteit II gereserveerd.

Er wordt al langer gepleit meer te investeren in internetbeveiliging, onder andere door MKB-NL en VNO. Ook in Europees verband staat 'cybersecurity' hoog op de agenda. Woensdag pleitte de voorzitter van de Europese Commissie Juncker ervoor om de European Union Agency for Network & Information Security te versterken.