Grote bitcoinbeurs kondigt handelsstop voor Chinezen aan

BTCC kondigt aan dat eind deze maand de handel voor Chinese gebruikers via BTCChina stopt. BTCChina staat in de top drie van grootste Chinese bitcoinbeurzen. Het verbod op bitcoinbeurzen dat volgens geruchten in China zou gaan gelden, lijkt zeker.

BTCC kondigt de handelsstop voor BTCChina op Twitter aan. Vanaf donderdag kunnen gebruikers in China geen nieuwe accounts meer aanmaken. Het bedrijf noemt als reden 'de aankondiging' van Chinese autoriteiten van 4 september. Op die datum kondigde de Chinese Volksbank wel een verbod van initial coin tokens aan, maar werd nog niet van een ban op handelsplatformen gesproken. Eerder deze week verschenen er wel geruchten dat Beijng bitcoinbeurzen in het land wil sluiten.

Die geruchten lijken nu bevestigd, niet alleen door de aankondiging van BTCC, maar ook door een bericht van Zero One Finance, lid van de China Internet Finance Association. Cryptocoinnews maakt uit die mededeling op dat Chinese autoriteiten inderdaad grote exchanges gemeld hebben te stoppen. "De bitcoinexchange-ban is zeker", zou in de nieuwsbrief staan.

Chinese accounts zorgen voor 23 procent van de totale bitcoinhandel. Het land is bovendien verantwoordelijk voor een groot deel van het minen van de cryptomunt. De Chinese overheid legt de handel in de valuta steeds verder aan banden. Sinds 7 september is de koers van bitcoin mede hierom met meer dan 20 procent afgenomen, maar de waarde ligt desondanks nog aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld afgelopen juli.