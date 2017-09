Belgische muziekindustrie haalt meer omzet uit streaming dan uit cd-verkoop

De Belgische muziekindustrie behaalde in de eerste helft van 2017 41 procent meer omzet uit betaalde streamingdiensten dan het jaar ervoor. In BelgiŽ heeft streaming daarmee de cd-verkoop ingehaald wat omzet betreft.

De omzet uit streamingmuziekdiensten groeide in het eerste halfjaar van 2017 met 41 procent tot 25,30 miljoen euro. Ook de verkoop van vinyl zit in de lift; de omzet van platen steeg met 26,4 procent tot 3,36 miljoen euro. De omzet uit cd-albums daalde met 14,6 procent tot 20,91 miljoen euro en ook gingen er minder dvd's en blu-rays met muziekvideo's over de toonbank. De omzet bedroeg 610.000 euro, 25,4 procent minder dan vorig jaar.

De cijfers komen van de Belgian Entertainment Association, die niet alleen constateert dat streaming nu meer omzet oplevert dan cd's, maar ook dat de verkopen van digitaal nu die van fysieke dragers hebben ingehaald, hoewel de omzet uit downloads met bijna veertien procent daalde. Volgens de BEA zijn lokale artiesten beter vertegenwoordigd bij de fysieke verkoop dan bij streaming. Volgens de organisatie zou het daarom goed zijn als streamingdiensten investeren in Belgische activiteiten. Alleen Apple Music en Deezer zouden momenteel een specifieke portal voor België hebben.

De totale omzet uit muziek steeg in België met 5,8 procent tot 57 miljoen euro. In Nederland bracht streaming vorig jaar al meer in het laatje dan fysieke verkoop.