De Nederlandse muziekindustrie heeft in 2016 voor het eerst meer omzet binnengehaald uit streamingdiesten zoals Spotify en Apple Music dan uit de verkoop van fysieke dragers zoals cd's en vinyl. De totale omzet uit fysieke media is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015.

De omzet uit streaming bedroeg vorig jaar 84,7 miljoen euro, een stijging van 38,2 procent ten opzichte van 2015. De omzet uit fysieke dragers bedroeg 61,2 miljoen euro. Dat is een daling van 5,4 procent in vergelijking met het cijfer uit 2015. Dat blijkt uit cijfers van NVPI, de branchevertegenwoordiger van de Nederlandse muziekindustrie.

De totale omzet steeg in 2016 met 13,1 procent naar 154,8 miljoen euro. Het succes van de streamingmarkt heeft ervoor gezorgd dat de digitale markt 60,4 procent van de totale omzet bedraagt. Van de 93,6 miljoen euro aan digitale omzet wordt 84,7 miljoen, ruim 90 procent, gerealiseerd door streamingdiensten. De omzet uit digitale downloads daalde ten opzichte van 2015: in 2015 bedroeg de omzet 10,7 miljoen euro terwijl dat in 2016 uitkwam op 8,4 miljoen euro, een daling van 21,5 procent.

Niet alleen de opbrengsten uit de streaming zijn in 2016 aanzienlijk gestegen; binnen de fysieke markt is er een duidelijke omzetstijging te zien bij de vinylverkoop. De omzet van deze markt steeg met 49,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee maakt vinyl bijna 24 procent uit van de fysieke markt.

Jaap Bruijnen, directeur van NVPI, zegt dat de verwachting is dat de streamingmarkt in de komende jaren verder stijgt en dat voor de komende jaren dus ook een omzetstijging wordt verwacht. Vandaag maakte de vertegenwoordiger van de internationale muziekindustrie, de IFPI, ook de wereldwijde cijfers bekend. Deze omzet steeg met 5,9 procent naar 15,7 miljard dollar. Nederland staat daarbij qua omzet op de tiende plaats in de wereld.

Begin 2016 bleek al dat in heel 2015 de omzet van streaming die van de fysieke verkoop naderde. In september 2016 bleek dat deze stijging heeft doorgezet en dat de Nederlandse muzieksector in de eerste helft van 2016 voor het eerst meer verdiende uit streaming dan met fysieke verkoop. Het kan dit deze omslag al in 2015 plaatsvond; de NVPI geeft geen cijfers van het laatste halfjaar van 2015.

Ook in België zit de omzet uit streaming flink in de lift. Uit cijfers van de Belgian Entertainment Association van maar blijkt dat deze omzet met meer dan 64 procent is gegroeid naar 39,5 miljoen euro. De omzet uit fysieke dragers is echter nog niet ingehaald in België: albums, vinyl en dvd's waren goed voor een omzet van 63,2 miljoen euro. Dat omzetcijfer van fysieke dragers daalde wel met 7,2 procent ten opzichte van 2015.