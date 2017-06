Door Olaf van Miltenburg, donderdag 15 juni 2017 17:15, 89 reacties • Feedback

Spotify heeft vorig jaar een verlies van 349 miljoen euro geleden, waar dat het jaar ervoor 236 miljoen euro was. Wel steeg het aantal gebruikers van de streaming muziekdienst verder: het bedrijf heeft inmiddels meer dan 140 miljoen gebruikers wereldwijd.

Dat het verlies is opgelopen komt volgens Spotify door flinke investeringen in productontwikkeling, internationale uitbreidingen en een groei van het aantal personeelsleden. De omzet van Spotify nam in 2016 toe van 1,93 miljard naar 2,93 miljard euro. Dat staat in de jaarcijfers die het bedrijf donderdag vrijgaf.

Spotify belooft de komende twee jaar bijna 1,8 miljard euro uit te keren aan muzieklabels. Begin dit jaar sloot het bedrijf overeenkomsten met de Universal Music Group en Merlin, een collectief van onafhankelijke labels. Spotify onderhandelt nog met Sony Music Entertainment en Warner Music Group, schrijft Variety.

Het aantal gebruikers van Spotify liep verder op, naar 140 miljoen, meldt vice-president Brian Benedik. Een jaar geleden had Spotify 100 miljoen actieve gebruikers. Volgens hem namen de inkomsten uit advertenties vorig jaar toe met 50 procent, maar details over de cijfers gaf hij verder niet. Ook is niet bekend wat de groei van het aantal betaalde abonnementen is. In maart lag dat aantal op 50 miljoen.