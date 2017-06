Door Sander van Voorst, dinsdag 20 juni 2017 07:53, 9 reacties • Feedback

Spotify test een functie waarmee gebruikers van de gratis variant gesponsorde nummers te zien krijgen in hun afspeellijsten. Het bedrijf krijgt daarvoor een vergoeding van labels, waardoor het een inkomstenbron is naast betalende gebruikers.

Het Zweedse bedrijf bevestigde tegenover TechCrunch dat het bezig is met het testen van de functie. Als de proef succesvol is, dan kan de functie officieel beschikbaar worden gemaakt. Dit geldt dan alleen voor gebruikers van de gratis versie van Spotify, die momenteel onder meer reclame te horen krijgen tussen hun nummers door.

De optie kwam aan het licht doordat gebruikers een knop vonden waarmee zij 'sponsored content' aan en uit kunnen zetten, waaruit is af te leiden dat het om een opt-outfunctie gaat. Het is volgens TechCrunch echter nog niet duidelijk of gratis gebruikers daadwerkelijk van deze functie gebruik kunnen maken. Staat de functie aan, dan kunnen gesponsorde nummers in afspeellijsten en mogelijk ook op andere plekken binnen Spotify verschijnen.

De mogelijkheid om labels te laten betalen om bepaalde nummers in de dienst meer onder de aandacht te brengen is een mogelijke nieuwe inkomstenbron voor Spotify. Het bedrijf maakte onlangs bekend dat het vorig jaar een verlies van 349 miljoen euro heeft geleden, onder meer door investeringen. De jaaromzet nam in 2016 met 1 miljard euro toe naar 2,93 miljard euro. Daarnaast zei het bedrijf dat het 140 miljoen gebruikers over de hele wereld heeft.