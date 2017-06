Door Arnoud Wokke, vrijdag 9 juni 2017 08:08, 115 reacties • Feedback

Zangeres Taylor Swift zet na drie jaar haar muziek weer op streamingdiensten. Swift was een van de bekendste artiesten die openlijk bezwaar maakten tegen het aanbieden van muziek op streamingdiensten en noemde het 'moderne piraterij'.

Het management team van Taylor Swift zette een verklaring online, waarin staat dat de collectie muziek van de zangeres terugkeert bij streamingdiensten. In de verklaring staan geen namen, maar vermoedelijk zitten diensten als Spotify en Deezer daartussen. Een tijdje was haar muziek op geen enkele streamingdienst te beluisteren, hoewel de zangeres wel te horen was op Apple Music toen dat bedrijf voldeed aan een van haar belangrijkste eisen.

Swift maakte bezwaar tegen het opnemen van haar muziek op streamingdiensten met gratis opties, omdat ze principieel vindt dat gebruikers zouden moeten betalen voor muziek. Bovendien noemde ze Spotify 'moderne piraterij', omdat het artiesten weinig op zou leveren.

Het is onbekend waarom de zangeres juist nu een omslag heeft gemaakt. Ondanks haar eerdere bezwaren tegen gratis opties van streamingdiensten is haar collectie ook daar te beluisteren, schrijft Techcrunch.