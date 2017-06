Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 9 juni 2017 10:06, 11 reacties • Feedback

Het Japanse concern Softbank heeft roboticabedrijf Boston Dynamics overgenomen van Alphabet, moederbedrijf van Google. Onderdeel van de overeenkomst is ook de overname van Schaft, een Japans bedrijf dat zich op tweebenige robots richt.

De overname van Boston Dynamics is onderdeel van Softbanks streven 'slimme robotica' te ontwikkelen, meldt het bedrijf. Dat Alphabet van het roboticabedrijf af wilde, is geen geheim. Boston Dynamics werd eind 2013 overgenomen door destijds Google, dat toen meer roboticabedrijven overnam. Maar Google kwam tot de conclusie dat zijn robotbedrijfsonderdeel niet winstgevend te krijgen was en wilde van de roboticabedrijven af.

Boston Dynamics kreeg in de afgelopen jaren veel bekendheid met opvallende robots, zoals de mensachtige Atlas, de katachtige Cheetah en Wildcat, die autonoom kan rennen. Het Japanse Schaft, dat Softbank eveneens overneemt van Alphabet, is minder bekend. Dit bedrijf ontwikkelt tweebenige robots die bijvoorbeeld kunnen traplopen.

Softbank is een Japanse onderneming met bijna 70.000 personeelsleden. Het bedrijf uit Tokio is actief op de markt voor onder andere telecomdiensten, technologie en media. Vorig jaar nam Softbank het Britse ARM over. SoftBank bezit daarnaast onder andere een aandeel van 28 procent in het Chinese Alibaba en 77 procent in het Amerikaanse Sprint Nextel.