Gerucht: Hyundai neemt robotmaker Boston Dynamics over

Hyundai Motor neemt naar verluidt de Amerikaanse robotproducent Boston Dynamics van het Japanse Softbank over voor een bedrag van omgerekend zo'n 760 miljoen euro. Hyundai wil zich sterk richten op de productie van robots.

Het bestuur van Hyundai Motor zou donderdag de plannen voor de overname definitief willen maken, schrijft The Korea Economic Daily. Volgens de Koreaanse krant zou het bedrijf iets minder dan een biljoen Koreaanse won voor Boston Dynamics op tafel willen leggen; dat is omgerekend 760 miljoen euro. The Robot Report meldt de overnameplannen bevestigd te hebben gekregen.

Hyundai wil flink inzetten op robots. Het bedrijf heeft in 2018 een speciale divisie voor robots opgezet. In de toekomst moeten robots voor 20 procent van de inkomsten zorgen. Auto's moeten dan de helft van de omzet voor hun rekening nemen en urban air mobility zoals vliegende taxi's de resterende 30 procent.

Boston Dynamics is een Amerikaanse producent van geavanceerde robots. Het bedrijf kreeg onder andere bekendheid met zijn Spot-viervoeter en humanoïde robot Atlas. Het bedrijf werd in 2013 overgenomen door Google, dat het in 2017 doorverkocht aan het Japanse Softbank.