Xbox One- en PS4-bezitters melden veel bugs bij Cyberpunk 2077

Op de dag van de release van Cyberpunk 2077 melden veel vroege spelers van de Xbox One- en PlayStation 4-versies dat het spel vol bugs en glitches zit. Onduidelijk is of die spelers de Day 1-patch al hebben geïnstalleerd en in hoeverre die soelaas biedt.

Gebruikers van de vorige generatie consoles ervaren onder andere crashes, stotteren van het beeld, stilstaand beeld, framedrops, wazige beelden en npc's die er vreemd uitzien, somt Polygon op op basis van berichten op sociale media. Ook op Reddit klagen gebruikers in een topic waarin een PS4-bezitter het spel 'onaf en een ramp met graphics en textures' noemt.

Onduidelijk is echter of de consolespelers al over de omvangrijke patch beschikken die CD Projekt Red op de releasedag uitbrengt. In ieder geval een deel van de klagende spelers lijkt niet op de patch gewacht te hebben. Tegelijkertijd is ook niet duidelijk in welke mate de patch van 43GB verbetering gaat brengen. CD Projekt Red meldde eerder deze week dat de patch Cyberpunk 2077 op consoles tot 'een totaal ander spel' maakt.

Op de pc lijkt het spel minder problemen te vertonen. Met name als spelers driverupdates voor hun videokaart doorvoeren, lijkt het spel relatief soepel te draaien. Ook op Gathering of Tweakers melden spelers vooralsnog geen grote problemen te ervaren tijdens de eerste speelsessies. Afgelopen week verschenen de eerste reviews van Cyberpunk 2077. Daarbij betrof het alleen de reviews van de pc-versie. In die reviews werd de aanwezigheid van bugs eveneens benadrukt, ondanks een Day 0-patch, die CD Projekt Red in aanloop naar de Day 1-patch al vrijgaf aan reviewers. De reviews van de consoleversies moeten nog verschijnen.