Steam uploadde vlak na release Cyberpunk 2077 wereldwijd 51 terabit per seconde

Steam heeft volgens zijn eigen statistiekenpagina op het drukste moment van de afgelopen nacht 51 terabit per seconde aan data geüpload naar clients wereldwijd. De piek vond zo'n twintig minuten na de release van Cyberpunk 2077 plaats, om 01:20 uur in de vroege ochtend.

Van die 51 terabit per seconde ging verreweg het meeste naar gebruikers in Noord-Amerika: 22,9 terabit per seconde. Europa had met 10,7Tbps minder dan de helft daarvan te pakken en Azië zat op 12,3Tbps. Ter vergelijking: de totale bandbreedte lag vlak voor deze plotselinge piek op zo'n 18Tbps. Steam laat gebruikers niet verder terugkijken dan een week, dus het is moeilijk te zeggen of dit een record is voor het platform. In 2018 was er in ieder geval een piek van 19,6Tbps, tijdens een PUBG-update.

De game heeft daarnaast het record van grootste aantal gelijktijdige spelers in een singleplayergame afgenomen van Terraria. Die game had op zijn piek 486.000 spelers en Cyberpunk 2077 heeft sinds zijn release iets meer dan een miljoen spelers tegelijkertijd weten te verzamelen. Het algemene record voor meeste gelijktijdige spelers ligt in handen van PlayerUnknown's Battlegrounds, met 3,2 miljoen gamers die het spel tegelijk draaiden. Dat was volgens Steamcharts in januari 2018.

Volgens een onofficiële Steam-statuspagina heeft de toegenomen druk door de release van Cyberpunk 2077 niet geleid tot een storing bij het platform. Dat overkwam de Epic Games Store bijvoorbeeld wel toen daar in mei Grand Theft Auto V gratis werd weggegeven.

Cyberpunk 2077 is naast Steam ook beschikbaar op PSN, Xbox Live, GOG en Google Stadia. De titel is echter nog niet uit voor de gloednieuwe console van Microsoft en Sony; een next-genversie voor deze consoles komt in 2021.