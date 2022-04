CD Projekt Red toont fotomodus van Cyberpunk 2077

Ontwikkelaar CD Projekt Red toont de fotomodus van Cyberpunk 2077. In een twee minuten durende trailer gaat de ontwikkelaar in op de verschillende functies van deze modus, waaronder verschillende effecten. De game komt donderdag 10 december uit.

In de trailer worden andere verschillende poses en gezichtsuitdrukkingen voor hoofdpersonage V getoond, die gebruikers in de fotomodus kunnen aanpassen. Gebruikers kunnen hun eigen personage in de fotomodus ook vrij herpositioneren, om vervolgens vanuit third-person-perspectief een foto te nemen. De fotomodus biedt ook verschillende verlichtingsopties, filters, stickers, frames en andere effecten.

Community lead Marcin Momot meldde enkele weken geleden al dat de game een fotomodus krijgt, maar ontwikkelaar CD Projekt Red deelde toen nog geen beelden van de werking hiervan. In 2019 plaatste het Twitter-account van de game al een korte teaser, die de komst van een fotomodus insinueerde.

Hoewel de game nog niet uit is, hebben enkele gebruikers de game inmiddels al in huis, zo bleek recentelijk. Zo lekten al vorige week gameplaybeelden van het spel uit. Op social media roept CD Projekt Red gebruikers die de game te vroeg in handen hebben gekregen op om geen beelden van de game te delen tot 9 december 12:00 uur Nederlandse tijd. Dat vraagt het bedrijf naar eigen zeggen omwille van het voorkomen van spoilers. Tot die tijd laat CD Projekt Red de video's verwijderen van videoplatforms.

De game komt op 10 december uit voor de Playstation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. Bij release werkt de game ook op de Playstation 5- en Xbox Series X en S, hoewel een volwaardige next-genpatch in 2021 volgt. Aanvankelijk zou de game in april al uitkomen, maar later werd de game nog tweemaal uitgesteld tot respectievelijk 17 september en 19 november, voordat de huidige releasedatum van 10 december werd aangekondigd.