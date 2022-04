CD Projekt Red maakt hardware-eisen van Cyberpunk 2077 bekend

CD Projekt Red heeft tijdens een nieuwe Night City Wire bekendgemaakt aan welke eisen pc's moeten voldoen om Cyberpunk 2077 te kunnen draaien en welke minimale systeemspecificaties de studio adviseert om het scifispel te draaien.

De systeemvereisten om Cyberpunk 2077 hoe dan ook te kunnen spelen zijn relatief laag. Zelfs op Windows 7, met 8GB ram en een hdd met 70GB vrije opslagruimte zou het spel op te starten moeten zijn. Microsoft ondersteunt Windows 7 sinds 14 januari dit jaar niet meer. Cyberpunk vereist DirectX 12, maar DirectX12-games kunnen draaien op Windows 7. Wat videokaarten betreft volstaat een Nvidia GeForce GTX 780 3GB of AMD Radeon RX 470 om Cyberpunk 2077 te kunnen spelen. Een harde schijf gebruiken kan ook, maar volgens de maker is een ssd aan te raden.

Om het spel soepel met respectabele graphics te draaien is op zijn minst een Intel Core-i7 4790 of AMD Ryzen 3 3200G, 12GB ram en een Nvidia GeForce GTX 1060 6GB of AMD Radeon R9 Fury vereist. CD Projekt Red maakte de vereisten vrijdag bekend tijdens zijn derde Night City Wire-stream. Aanvankelijk zou de studio tijdens die stream meer details geven over de muziek van het spel, maar in plaats daarvan verschenen de pc-vereisten. Details over de muziek volgen op een later moment.

CD Projekt Red toonde verder een video waarin het de verschillende bendes toont die Night City onveilig maken en de studio maakte de winnaars van een casemodwedstrijd bekend. Cyberpunk 2077 verschijnt 19 november.