Turn 10 maakt systeemeisen Forza Motorsport 7 bekend

Turn 10 maakt een zeer uitgebreide lijst met systeemeisen bekend voor de Windows-versie van Forza Motorsport 7. Aangeraden wordt een Core i5-4460 of FX-8350, aangevuld met een GTX 670 / GTX 1050 Ti of RX 560. Met een dergelijk systeem draait de game op 60fps.

Ontwikkelaar Turn 10 kijkt bij het bekendmaken van de systeemeisen naar de resolutie en framerate waarop Forza Motorsport 7 gespeeld kan worden. Het heeft daarbij vier verschillende scenario's gedefinieerd. Verder maakt de studio bekend dat de Windows-versie van de game een beeldverhouding van 21:9 ondersteunt en dat er geen maximum is ingesteld voor de framerate. Tot slot maakt Turn 10 een lijst bekend van randapparatuur die met de game werkt. Uitgever Microsoft had al eerder bekendgemaakt dat de game Xbox Play Anywhere ondersteunt, wat wil zeggen dat spelers de game op zowel hun Xbox One als hun Windows 10-pc kunnen installeren en spelen. De game verschijnt op 3 oktober.