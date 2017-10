Eigenaar Lamborghini Aventador zet zijn bolide in als Xbox One-controller

Op den duur wordt het natuurlijk ook maar een beetje saai, alleen maar rondrijden in een pijlsnelle auto met 700pk. Dus vond de Belgische eigenaar van een Lamborghini Aventador het tijd om zijn bolide in te zetten als Xbox One-controller.

De eigenaar parkeerde de Italiaanse superwagen in zijn garage en verbond apparatuur aan de auto. Op het dak van de auto plaatste hij een projector om het beeld van Forza Motorsport 7 op een groot scherm te kunnen projecteren, zodat de game nog goed zichtbaar is voor wie in de cockpit van de auto zit.

Om met het stuur van de echte Lamborghini een virtuele Lamborghini in het spel te kunnen besturen, plaatste de eigenaar sensoren onder de voorwielen. Deze zijn via meerdere kabels verbonden met een computer die in verbinding staat met een Xbox One-console.

Specifieke details over de set-up zijn niet gedeeld, maar getuige de video lijkt het werken. De Lamborghini moet worden gestart om hem te kunnen gebruiken als de duurste Xbox-controller ter wereld. Overigens heeft de Belg ook nog een Ferrari 458 en een McLaren 675LT in bezit, dus als het in de garage past, kan hij het wellicht ook nog uitbreiden naar twee bolides in split screen.