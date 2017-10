PC-MOS/386 is na dertig jaar opensourcesoftware

In 1986 kondigde het Amerikaanse bedrijf The Software Link PC-MOS/386 aan, een besturingssysteem dat door meerdere gebruikers tegelijk ingezet kon worden en dat geoptimaliseerd was voor de Intel 80386. Het OS is nu opensource.

The Software Link introduceerde PC-MOS/386 tijdens de Comdex-conferentie in 1986 in Las Vegas, destijds een van de grootste computerbeurzen ter wereld. In februari 1987 kwam de software uit. Het was een multi-user besturingssysteem met ondersteuning voor multitasking, dat inhaakte op de Virtual Mode-functionaliteit van Intels 80386. De software kon MS-DOS-programma's draaien en had een 40K-kernel.

Afgelopen zomer is de Nederlander Roeland Jansen, die destijds tools voor het OS ontwikkelde, begonnen met het plaatsen van de broncode van PC-MOS/386 op Github, met toestemming van Gary Robertson en Rod Roark, de oprichters van The Software Link. Het gaat om v5.01, de laatste versie van het besturingssysteem. Onderdeel van de publicatie is de 1,44MB-diskimage, maar de Borland Compiler ontbreekt. De software is onder een GPL v3-licentie op Github geplaatst.

PC-MOS was een van meerdere DOS-varianten die zich als alternatief voor MS-DOS opwierp. Microsoft zelf maakte de eerste versies van MS-DOS in 2014 opensource.