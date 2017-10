Groep gamers maakt perfecte Mirror's Edge-speedrun

Een groep van elf gamers heeft samengewerkt om de perfecte speedrun van Mirror's Edge te maken. Met een tijd 25 minuten en 22 seconden hebben ze ruim vijf minuten van het bestaande record af weten te snoepen.

Door het gehele spel in onderdelen aan de verschillende speedrunners te verdelen en de resultaten hiervan aan elkaar te knopen, hebben de gamers een zogenaamde 'segmented speedrun' uitgevoerd. Doordat elke gamer kon focussen op een specifiek gedeelte van het spel, werd de run zoveel mogelijk geoptimaliseerd. De speedrun maakt uitgebreid gebruik van glitches om kortere routes te vinden.

Het resultaat van de inspanningen is een totale tijd van 25 minuten, 22 seconden en 267 duizendsten, of 22 minuten, 40 seconden en 60 duizendsten wanneer de laadtijden worden afgetrokken. Hiermee hebben ze het bestaande any%-record van 31:00 met of 28:20 zonder laadtijden ruim weten te verbeteren.

De speedrun is het resultaat van twee jaar aan samenwerking door 31 gamers, uitgevoerd door 11 gamers, onder de aliassen BlackbeltGingaNinja, Stoggervlazar, MrWalrus, Zooketra, Phillotrax, Glost999, BluMage, Voetiem, Hekigan, Vulvex en Req. Op een na hebben al deze gamers reeds snelle tijden neergezet in de any%-ranglijst van Speedrun.com, waaronder de snelste tijd van Phillotrax. Ze borduren voort op negen jaar aan techniekoptimalisaties die door de community zijn ontdekt.

Volgens de speedrunners is deze tijd het absolute maximum dat eruit geperst kan worden. Of deze claim standhoudt, zal alleen de tijd leren. Zo is dit jaar nog het record voor het uitspelen van Super Mario 64 met het behalen van alle sterren verbeterd. Dat spel is in 1996 uitgebracht, twaalf jaar voor Mirror's Edge het daglicht zag.

Mirror's Edge is een first person platformer die in 2008 uitkwam. In het spel word je aangemoedigd om zo snel mogelijk door de levels heen te rennen en beloont het spel het behouden van tempo. Hierdoor is het spel erg geliefd bij de speedrunningcommunity. Vorig jaar kwam zijn opvolger, Mirror's Edge Catalyst uit. Volgens veel recensies, waaronder die van Tweakers, viel dit vervolg echter tegen.