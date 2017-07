Enkele nieuwe games van Nintendo bevatten hulpmiddelen voor speedrunners

Nintendo introduceert in enkele aankomende games functies die als hulpmiddel kunnen dienen voor speedrunners. Zo zijn in de games Metroid: Samus Returns voor de 3DS en Super Mario Odyssey voor de Nintendo Switch kleine hulpmiddelen ingebouwd.

Op een evenement in Londen heeft Nintendo aankomende games gepresenteerd en live-demonstraties gegeven van onder andere Sonic Forces, Super Mario Odyssey en Metroid: Samus Returns. Deze laatste titel is een remake van de originale game Samus Returns, die uitkwam voor de Game Boy Advance. Super Mario Odyssey en Metroid: Samus Return blijken functies te hebben om speedrunners te helpen nog sneller door de levels heen te vliegen.

Een medewerker van Nintendo toonde de kernelementen van Metroid: Samus Returns, hoe de game werkt en hoe het personage Samus kan worden bestuurd. Een nieuwe feature in deze game voor de 3DS is dat Samus vijanden op de korrel kan nemen in een cirkel van 360 graden, zo schrijft een redacteur van Dot Esports, die aanwezig was bij de presentatie. Deze mogelijkheid om vrijuit te richten gaat gepaard met een geluidssignaal dat spelers waarschuwt als er vijanden in de buurt zijn die nog niet op het scherm te zien zijn. Hiermee kunnen spelers deze vijanden uitschakelen nog voordat ze zichtbaar zijn.

Daarnaast legde een communitymanager van Nintendo in het Verenigd Koninkrijk uit dat spelers bij Super Mario Odyssey de mogelijkheid hebben om bewegingen aan elkaar te schakelen alsof het één doorlopende manoeuvre is. Hiermee kunnen gebieden gemakkelijker en sneller worden. Daarnaast komen er gemarkeerde gebieden in de game, die speedrunners in zijn geheel kunnen overslaan door een snelle aaneenschakeling van sprongen.

Het is niet duidelijk of deze nieuwe features bewust zijn ingevoerd om speedrunners te helpen. Het is wel een feit dat Mario-games behoorlijk populair zijn onder speedrunners. Onlangs brak een speedrunner nog het snelheidsrecord bij Super Mario Bros. In de warpless-categorie liet de gamer Mario eindeloos door elk level van de game sprinten, tot hij in na ruim 19 minuten en ruim 3 seconden bij het einde was. Daarmee was hij 0,54 seconden sneller dan de vorige recordhouder.

Bij speedrunning stellen gamers zichzelf tot doel om een spel zo snel mogelijk uit te spelen. Hier worden vaak bepaalde voorwaarden aan gesteld om de uitdaging zo interessant mogelijk te maken voor zowel de speler als de kijker. Zo kan geëist worden dat de speler het spel voor 100 procent uitspeelt of juist zo snel mogelijk naar het einde racet, los van hoeveel content hij daarbij overslaat.

Het warpless speedrun-record van de gamer Andrewg1990.