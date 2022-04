Awesome Games Done Quick haalt recordbedrag van 3,4 miljoen dollar binnen

Speedrunningmarathon Awesome Games Done Quick heeft dit jaar 3,4 miljoen dollar opgehaald voor de Prevent Cancer Foundation. Volgens de organisatie is dat officieel het hoogste bedrag dat ze ooit hebben binnengehaald.

Games Done Quick organiseert tweemaal per jaar een speedrunningmarathon: Summer Games Done Quick rond juni ieder jaar en Awesome Games Done Quick iedere januari. Normaal gesproken zijn de speedrunners fysiek aanwezig bij het evenement, alsmede het publiek, maar vanwege Covid-19 ging dat niet door. Daarnaast zijn wel livestreams beschikbaar op Twitch. De speedrunners geven tekst en uitleg bij hun handelingen en gastheren en -vrouwen zorgen voor aanvullend commentaar en lezen begeleidende teksten van donaties voor.

Speedrunning zelf is de sport om zo snel mogelijk een videogame uit te spelen. Daarbij worden zelf gekozen variabelen gekozen, zoals 100% voltooiing, glitchless of, new game+. Iedereen is vrij om een nieuwe categorie en daarmee een nieuwe leaderboard aan te maken. Dat doen ze vaak op speedrun.com.

Bij deze editie kwamen speciale speedruns voor, zoals Sekiro: Shadows Die Twice, gespeeld met een blinddoek voor en randomizer runs van Pokémon Crystal, waarbij de key items willekeurig verwisseld worden voor extra variatie. Daarnaast zijn bekende en populaire games als Portal 2, Halo: Combat Evolved, Hades, Dark Souls, Half-Life 2, Final Fantasy VII Remake en DeathLoop gespeeld. GDQ houdt een YouTube-playlist bij, die momenteel nog incompleet is.

Volgens reageerders op Reddit zijn er nieuwe wereldrecords gevestigd in Pumpkin Jack, Sonic 4, Kena, Webbed, en Garshasp. De 3.416.729 dollar ging dit jaar naar de Prevent Cancer Foundation. Dat is ieder jaar het doel van AGDQ. Het ingezamelde geld van SGDQ gaat altijd naar Artsen Zonder Grenzen.

De video van de Sekiro-speedrun lijkt nog niet beschikbaar op het moment van schrijven