Geblinddoekte Twitch-streamer speelt Breath of the Wild uit

Ken je een spel zo goed dat je het bij wijze van spreken geblinddoekt kan spelen? Twitch-streamer CrystalSaver was zo zeker van zijn kennis over The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dat hij een geblinddoekte speedrun van het spel wist te voltooien.

De streamer was op 16 december begonnen met het spel en speelde het op 26 januari uit. In totaal was hij 104 uur bezig geweest met de 'speedrun'. CrystalSaver had zichzelf zestien regels opgelegd, waaronder het verbieden van externe hulp en het laten zitten van de blinddoek gedurende de stream. Na het streamen keek hij wel naar de beelden van de afgelopen sessie. Deze moesten hem helpen bij de volgende stream.

De speedrunner heeft alle herinneringen verzameld, de Master Sword bemachtigd en alle grote missies afgerond. Daarmee heeft hij de hele verhaallijn uitgespeeld. Hij bewoog zich door het spel op basis van geluiden. Door te springen kon hij achterhalen op welk soort ondergrond hij zich begaf in het spel en garandeerde het dat hij in een rechte lijn bleef lopen. Volgens Dot Esports is het de eerste keer dat iemand een volledige speedrun van Breath of the Wild geblinddoekt heeft gedaan en uitgespeeld.