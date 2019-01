'Netflix werkt aan Resident Evil-live-actionserie'

Netflix is bezig met het maken van een Resident Evil-serie, claimt Hollywood-nieuwswebsite Deadline. Het schijnt dat de serie wordt geproduceerd door het Duitse Constantin Film, de producent en uitgever van de zes Resident Evil-live-actionfilms.

Deadline claimt dat de serie exclusief is voor Netflix en dat zij zich in dezelfde verhaallijn als de films gaat afspelen. De Resident Evil-films volgen een ander verhaal dan de spellen en zijn meer op actie georiënteerd. Het laatste deel kwam uit in 2016. Of de hoofdrolspeelster uit de films, Mila Jovovich, ook in de serie zal verschijnen, is niet bekend. Volgens Deadline zijn Netflix en Constantin Film nog op zoek naar een regisseur voor de serie. Netflix en Constantin Film hebben nog niet op het bericht gereageerd.

Het gerucht over een Resident Evil-serie valt samen met de release van de Resident Evil 2-remake, die vandaag plaatsvindt voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc.

Screenshot uit Resident Evil: The Final Chapter (2016)