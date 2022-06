Liveactionserie Resident Evil verschijnt 14 juli op Netflix

De Netflix-serie over Resident Evil verschijnt op 14 juli, zo heeft de streamingdienst op Twitter bekendgemaakt. Daarbij heeft het bedrijf drie posters van de tv-serie getoond. Resident Evil wordt een liveactionserie die zich afspeelt in het jaar 2036.

Op de drie posters is het logo van de tv-serie te zien, samen met bloedspetters, een glazen buis die is gevuld met door 'T-virus' besmet bloed en een 'joy'-pil. Eerder maakte Netflix bekend dat het script wordt geschreven door Andrew Dabb, bekend als de schrijver en producent van Supernatural, en dat Bronwen Hughes regisseur zal zijn. Hughes regisseerde eerder afleveringen van The Walking Dead en Better Call Saul.

De serie zal uit acht afleveringen bestaan en draait volgens The Verge om de zussen Jade en Billie Wesker, die op 14-jarige leeftijd zijn verhuisd naar de stad New Raccoon City. Zestien jaar later is de wereld overspoeld door het zombiemakende T-virus en focust de serie zich op hoe Jade moet zien te overleven. Lance Reddick speelt Albert Wesker en verder zullen Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph en Paola Nuñez ook rollen hebben in de film.

Resident Evil is niet de eerste serie die Netflix over de games maakt. Afgelopen juli verscheen Resident Evil: Infinite Darkness. Die cgi-serie speelde zich enkele jaren na Resident Evil 4 af.