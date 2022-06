Drie Resident Evil-games krijgen visuele upgrades voor PS5 en Xbox Series X/S

De remakes van Resident Evil 2 en 3 en Resident Evil 7 Biohazard krijgen upgrades voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S. De patch komt ook beschikbaar voor de pc en moet de games visueel verbeteren.

De upgrades voor de drie games moeten later dit jaar verschijnen. Er wordt geen datum genoemd voor de release van de patch. Iedereen die een of meer van de games bezit, kan de upgrade gratis downloaden zodra deze beschikbaar is. Ook deelt het account screenshots van de nieuwe versies.

Voor Resident Evil 2 en 3 gaat het om de remakes. Deze verschenen in 2019 en 2020 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De games krijgen mooiere visuals. Resident Evil 7: Biohazard kwam in 2017 uit en krijgt eenzelfde behandeling. De meest recente Resident Evil-game, Resident Evil Village, verscheen al voor de nieuwe generatie consoles. Tweakers reviewde de game vorig jaar mei op de PlayStation 5.

Meerdere games krijgen een upgrade voor de nieuwe consoles. Sommige updates worden gratis beschikbaar gemaakt. Andere uitgevers kiezen ervoor om de upgrade als betaalde uitbreiding uit te brengen, zoals bij Wreckfest. Ook zijn er uitgevers die ervoor kiezen om een game helemaal opnieuw uit te brengen, zoals bij Grand Theft Auto V, die later deze maand opnieuw verschijnt.