Wreckfest krijgt betaalde PS5-upgrade en Xbox Series-versie volgt later - update

THQ Nordic gaat Wreckfest uitbrengen voor de PlayStation 5. Het spel komt uit op 1 juni en bezitters van de PS4-versie kunnen voor 10 euro upgraden naar de next-genversie. De game krijgt later dit jaar een upgrade voor de Xbox Series X en S.

De PlayStation 5-versie van Wreckfest draait in 4k-resolutie met 60fps, heeft verbeterde grafische effecten en ondersteunt tot 24 spelers in de multiplayermodus. Ook krijgt de game ondersteuning voor haptische effecten van Sony's DualSense-controller.

Volgens uitgever THQ Nordic heeft de PS5-versie verbeterde schaduwen en verlichting, dynamische modder op voertuigen, textures met een hogere resolutie en meer begroeiing in de omgeving. Ook zijn godrays toegevoegd en worden remsporen met nieuwe effecten weergegeven. Ook biedt de PS5-versie veel snellere laadtijden.

De PS5-versie van Wreckfest kost 40 euro, maar wie de game op de PS4 al bezit, kan een upgrade kopen voor 10 euro. De game is ook al beschikbaar op Xbox-consoles en onderdeel van het Game Pass-abonnement, maar er is geen upgrade voor de Series X en S, bevestigt ontwikkelaar Bugbear Entertainment. Recent kreeg de Xbox-versie wel een gratis update waardoor het spel op de Series X op 60fps draait in plaats van 30fps, maar andere verbeteringen kreeg het spel niet. THQ Nordic meldt op Twitter dat de Xbox Series X en S een soortgelijke upgrade kunnen verwachten, maar noemt geen details of concrete releasedatum.

Wreckfest kwam in 2019 officieel uit op Steam, nadat het spel sinds 2014 al beschikbaar was via Early Access. Aanvankelijk stond het spel bekend onder de naam Next Car Game. Wreckfast is een demolition derby-games waarin spelers het in auto's tegen elkaar opnemen in verschillende spelvormen. De Finse ontwikkelaar Bugbear Entertainment is ook bekend van FlatOut 1 en 2 en FlatOut: Ultimate Carnage.

Update, 20:32: THQ Nordic laat op Twitter weten dat de game later dit jaar een soortgelijke upgrade krijgt voor de Xbox Series X- en S-consoles. Aanvankelijk meldde de studio alleen dat er een PS5-upgrade aankomt. Dit is toegevoegd aan het artikel.