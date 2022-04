Joled begint massaproductie geprinte oledpanelen van 10" tot 32" voor monitoren

Het Japanse bedrijf Joled is begonnen met de leveringen van zijn zogeheten Oledio-oledpanelen. Het gaat om massageproduceerde, geprinte oledpanelen met diagonalen van 10" tot 32". Deze zijn onder meer bedoeld voor monitorfabrikanten.

Joled, een joint-venture van Sony, Panasonic en Japan Display, zegt dat deze panelen onder meer voor high-end monitoren inzetbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voor medische monitoren en voor in auto's. Voorheen werd nog geproduceerd voor prototypes, maar vanaf maandag wordt overgeschakeld van test- naar massaproductie. In 2019 gaf Joled aan dat de capaciteit uiteindelijk op 220.000 panelen per maand moet uitkomen.

In tegenstelling tot het chemische vapor deposition-proces dat LG Display gebruikt om de grotere oledpanelen voor televisies te vervaardigen, past Joled een rgb-printtechniek toe. Volgens het bedrijf is dit een grote innovatie voor het produceren van oledpanelen, omdat het om een 'simpel en efficiënt proces' zou gaan. Joled zegt dat het 's werelds eerste productielijn voor printbare oledpanelen is.

Op zijn eigen site geeft Joled een drietal verschillende oledpanelen weer, met schermformaten van 22, 27 en 32 inch. Dat zijn allemaal panelen met een 4k-resolutie. De 27"- en 32"-varianten hebben een piekhelderheid van 540cd/m², terwijl het 22"-paneel een piekhelderheid van 350cd/m² heeft. LG werkt al met Joled samen om 27"- en 32"-monitoren uit te brengen. LG kondigde eerder al de UltraFine OLED Pro 32EP950 aan, een 31,5"-monitor die is gebaseerd op een geprint oledpaneel van Joled.

ASUS en Eizo hebben de afgelopen jaren al monitoren uitgebracht met een geprint 21,6"-oledpaneel van Joled. Die schermen hadden bij de introductie een prijs van zo'n vijfduizend euro. Nu de massaproductie van de Joled-panelen van start is gegaan zouden de prijzen moeten zakken, maar gezien de fabrikant mikt op het high-end segment, blijft de prijs vermoedelijk hoog.