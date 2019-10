Eizo introduceert 4k-monitor met geprint 21,6"-oledpaneel van Joled

De Japanse fabrikant Eizo heeft een 4k-oled-monitor gepresenteerd. Het 21,6"-paneel is afkomstig van fabrikant Joled, dat hiervoor zijn eigen printtechnologie inzet. Asus bracht eerder al een monitor uit met dit paneel.

De Eizo Foris Nova is een 21,6"-oledmonitor met een 4k-resolutie die volgens de fabrikant vooral is bedoeld om games op te spelen of films op te bekijken. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz, ondersteunt 10bit-kleurweergave en kan 80 procent van de rec.2020-kleurruimte weergeven. Hdr wordt ondersteund door middel van hdr10 en hlg, maar de piekhelderheid blijft op 330cd/m² steken, wat voor hdr-begrippen erg laag is.

Volgens Eizo heeft de monitor een responstijd van 0,04ms, waarbij het gaat van de overgang van zwart naar wit naar zwart. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit gehaald wordt gelet op de verversingssnelheid van 60Hz. De contrastverhouding is erg hoog met 1.000.000:1, wat normaal is voor een oledpaneel.

Eizo heeft bevestigd dat het een oledpaneel van het Japanse bedrijf Joled gebruikt voor de Foris Nova. Joled gebruikt voor de productie daarvan een eigen rgb-printtechniek, die de productie van oledpanelen uiteindelijk goedkoper moet maken. Eerder bleek dat Joled volgend jaar begint met de massaproductie van oledpanelen van 10" tot 32". Joled werd in 2015 opgericht en bestaat onder meer uit de voormalige oleddivisies van Sony en Panasonic.

Overigens is er al een monitor op de markt met vermoedelijk hetzelfde paneel van Joled. Het gaat om de Asus ProArt PQ22UC die momenteel verkrijgbaar is voor ongeveer 5000 euro. Deze Asus-monitor heeft net als de Foris Nova een beelddiagonaal van 21,6" en een piekhelderheid van 330cd/m².

Uit de onlinewinkel van Eizo blijkt dat de Foris Nova-monitor exclusief belasting omgerekend zo'n 2980 euro kost. Het scherm wordt vanaf 1 november geleverd in Japan en zou later ook elders moeten uitkomen.