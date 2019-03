Asus brengt draagbare 21,6"-oledmonitor in mei uit voor 4999 euro

Asus brengt zijn ProArt PQ22UC-monitor in mei in de Benelux uit. Het scherm maakt gebruik van een 21,6"-oledpaneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. Asus kondigde de monitor begin 2018 al aan en brengt hem nu in een gelimiteerde oplage uit.

Asus heeft de beschikbaarheid van de PQ22UC in mei voor de Benelux met een adviesprijs van 4999 euro bekendgemaakt. In de Pricewatch staat de monitor bij een aantal webshop voor 5359 euro.

In het scherm zit een oledpaneel dat volgens TFTCentral afkomstig is van het Japanse consortium Joled. Dat 21,6"-paneel wordt gemaakt door oleds te printen. Die techniek zou de productie van oledpanelen goedkoper moeten maken, maar uit de prijs van de Asus-monitor is op te maken dat dit nog niet het geval is.

Volgens Asus kan de monitor 99 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en is er hdr10-ondersteuning. De maximale piekhelderheid voor hdr-weergave is 330cd/m2 en daarmee te laag om in aanmerking te komen voor de DisplayHDR 400-certificering.

De PQ22UC werkt via een usb-c- of micro-hdmi-aansluiting en de monitor heeft een standaard die los te koppelen is. Ook levert Asus een hoes mee die is uit te klappen als een standaard, net zoals dat bij sommige tablets werkt. Het geheel weegt 1kg.

Asus kondigde de draagbare oledmonitor aan tijdens de CES-beurs begin 2018. Waarom het meer dan een jaar heeft geduurd voordat het scherm beschikbaar komt is niet bekend. Het uiterlijk en de eigenschappen lijken ongewijzigd ten opzichte van het model dat destijds op de beurs werd getoond.