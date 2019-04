Joled begint in 2020 met massaproductie oledpanelen van 10" tot 32"

Joled heeft 25,5 miljard Japanse yen opgehaald, omgerekend zo'n 204 miljoen euro, om een productielijn voor oledpanelen op te zetten. De massaproductie van de panelen met een diagonaal van 10" tot 32" begint in 2020.

De nieuwe productielijn beslaat een vloeroppervlak van 34.000 vierkante meter. In 2020 moet alles klaar zijn voor de start van de productie en de capaciteit zou dan 220.000 panelen per maand bedragen. De panelen die uit de fabriek rollen zullen volgens Joled toegepast worden in auto's en in high-end monitoren.

Joled gebruikt een rgb-printtechniek voor het maken van de oledpanelen en volgens het bedrijf is de productielijn die nu opgezet wordt de eerste waar die techniek wordt toegepast voor massaproductie. Joled werd in 2015 opgericht en bestaat uit de voormalige oleddivisies van Sony en Panasonic. Ook andere Japanse bedrijven investeren in Joled.

Het maken van de panelen door oleds te printen zou goedkoper moeten zijn dan de conventionele vapor deposition-methode. Dit jaar komt er al een monitor uit met een geprint paneel van Joled: de Asus ProArt PQ22UC. Dat is een 21,6"-oledmonitor met een 4k-resolutie die 4999 euro kost. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de prijs zal dalen als de massaproductie op gang is.