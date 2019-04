Qualcomm kondigt 8nm-socs Snapdragon 730 en 730G aan

Qualcomm heeft twee nieuwe socs aangekondigd die op 8nm worden gemaakt. Het gaat om de opvolger van de Snapdragon 710. De Snapdragon 730 heeft verbeterde cpu-cores en een snellere gpu. De 730G is een variant met een hogere gpu-kloksnelheid.

De Snapdragon 730 en 730G zijn de eerste socs die Qualcomm laat maken op het 8nm-procedé van Samsung. Voorganger Snapdragon 710 werd gemaakt op 10nm. Het gaat weer om een ontwerp met twee krachtige cores en zes zuinige cores, maar dit keer zijn de snelle cores Kryo 470-varianten, die gebaseerd zijn op ARM Cortex-A76-cores. De gpu is een nieuw exemplaar, de Adreno 618.

Bij de Snapdragon 730G is die Adreno 618-gpu 15 procent hoger geklokt. Deze soc is daarmee bedoeld voor gamesmartphones volgens de fabrikant. Het gaat verder om precies dezelfde chip, maar Qualcomm kiest de beste exemplaren uit voor de 730G-variant.

Ook presenteert Qualcomm de Snapdragon 665, als opvolger van de Snapdragon 660 uit 2017. De nieuwe soc is wel lager gepositioneerd dan de intussen uitgebrachte Snapdragon 670. De grootste verandering ten opzichte van de Snapdragon 660 zit in de gpu; de nieuwe soc heeft een Adreno 615 in plaats van een Adreno 610.

Al in mei vorig jaar ging het gerucht dat Qualcomm met de Snapdragon 730 zou komen en dat die door Samsung gemaakt zou worden op 8nm. Dat gerucht blijkt nu juist te zijn, al zijn de uiteindelijk specificaties anders dan wat toen werd gemeld. Volgens Qualcomm komen er halverwege dit jaar telefoons uit met de Snapdragon 730, 730G en 665.

Mid-range socs van Qualcomm Soc Snapdragon 660 Snapdragon 665 Snapdragon 670 Snapdragon 675 Snapdragon 710 Snapdragon 730 Cpu 4x Kryo 260 (CA73)

@ 2.2GHz



4x Kryo 260 (CA53)

@ 1.8GHz 4x Kryo 260 (CA73)

@ 2.0GHz



4x Kryo 260 (CA53)

@ 1.8GHz 2x Kryo 360 (CA75)

@ 2.0GHz



6x Kryo 360 (CA55)

@ 1.7GHz 2x Kryo 460 (CA76)

@ 2.0GHz



6x Kryo 460 (CA55)

@ 1.7GHz 2x Kryo 360 (CA75)

@ 2.2GHz



6x Kryo 360 (CA55)

@ 1.7GHz 2x Kryo 470 (CA76)

@ 2.2GHz



6x Kryo 470 (CA55)

@ 1.8GHz Gpu Adreno 512 Adreno 610 Adreno 615 Adreno 612 Adreno 616 Adreno 618 DSP Hexagon 680 Hexagon 686 Hexagon 685 Hexagon 688 ISP/

Camera Spectra 160

24MP Spectra 165

25MP single / 16MP dual Spectra 250

25MP single / 16MP dual Spectra 250

25MP single / 16MP dual Spectra 250

32MP single / 20MP dual Spectra 350

36MP single / 22MP dual Geheugen 2x 16-bit @ 1866MHz

LPDDR4

14.9GB/s 2x 16-bit @ 1866MHz

LPDDR4X

14.9GB/s

1MB system cache Modem Snapdragon X12 LTE

(Category 12/13)

DL = 600Mbps

3x20MHz CA, 256-QAM



UL = 150Mbps

2x20MHz CA, 64-QAM Snapdragon X15 LTE

(Category 15/13)

DL = 800Mbps

3x20MHz CA, 256-QAM



UL = 150Mbps

2x20MHz CA, 64-QAM Encode/

Decode 2160p30, 1080p120

H.264 & H.265 2160p30, 1080p120

H.264 & H.265



10-bit HDR pipelines Mfc. Process 14nm LPP 11nm LPP 10nm LPP 11nm LPP 10nm LPP 8nm LPP

