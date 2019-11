Xiaomi brengt Mi Note 10 en Redmi Note 8T uit in Europa

Xiaomi komt binnenkort met de Mi Note 10-smartphone voor 550 euro. De smartphone heeft dezelfde specificaties als de recent aangekondigde Mi CC9 Pro, die alleen in China uitkomt. Ook heeft de fabrikant de midrange Redmi Note 8T-smartphone aangekondigd.

De Mi Note 10 bevat net als de Mi CC9 Pro vijf camera's, waaronder een primaire sensor met resolutie van 108 megapixel. Ook heeft het toestel een camera met groothoeklens, een camera met macrolens en twee telecamera's, waarvan er één specifiek is bedoeld voor het maken van portretfoto's. De telefoon heeft een frontcamera van 32 megapixel, die zit verwerkt in een druppelvormige inkeping in het scherm. Dit display heeft een schermgrootte van 6,47" en een resolutie van 2340x1080 pixels, wat neerkomt op een schermratio van 19,5:9.

Het toestel bevat een Snapdragon 730G-soc met acht Kryo 470-cores met een snelheid van maximaal 2,2GHz. De Mi Note 10 bevat standaard 6GB ram en 128GB aan opslagruimte, maar voor een meerprijs van 100 euro is er een Premium-variant met 8GB ram en 256GB opslag te krijgen. Deze duurdere variant heeft daarnaast een '8P-lens' voor de 108-megapixelcamera. Dit wil zeggen dat de lens een extra, achtste element heeft, wat volgens Xiaomi moet zorgen voor meer gedetailleerde afbeeldingen. Het is overigens nog onduidelijk of het Premium-model uitkomt in de Benelux.

De Mi Note 10 heeft een accu van 5260mAh met ondersteuning voor een snellaadtechniek met een vermogen van 30W. Volgens Xiaomi is dit genoeg om een lege accu in een half uur tijd tot 58 procent op te laden. Mede door de accu is de telefoon zo'n 9,7 millimeter dik. De Mi Note 10 met 6GB ram en 128GB opslag gaat in de Benelux 550 euro kosten. Het is nog onbekend wanneer de telefoon naar Nederland en België komt.

De Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi heeft ook de Redmi Note 8T aangekondigd voor de Europese markt. De Note 8T is een midrange-toestel met Snapdragon 665-soc. Deze chip bevat acht cores, waarvan er vier energiezuinig en vier prestatiegericht zijn. Het toestel bevat vier camera's, waaronder een primaire 48-megapixelsensor en een camera met groothoeklens en resolutie van 8 megapixel. Ook heeft de telefoon een macrocamera en een dieptesensor, die beide een resolutie van 2 megapixel hebben.

De selfiecamera heeft een resolutie van 13 megapixel, en zit eveneens verwerkt in een inkeping op het scherm. Het scherm van de 8T heeft een grootte van 6,3" en een resolutie van 2340x1080 pixels. De 8T heeft een 4000mAh-accu met ondersteuning voor snelladen op 18W via usb-c. Er worden drie varianten van de telefoon verkocht. Een uitvoering met 3GB ram en 32GB opslag kost 179 euro, de variant met 4GB ram en 64GB opslag kost 199 euro, en een model met 4GB ram en 256GB heeft een adviesprijs van 229 euro. Wanneer de telefoon precies naar de Benelux komt, is nog onbekend.