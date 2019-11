Tele2 stopt op 15 november 2020 al zijn mobiele prepaid diensten

Op 15 november volgend jaar stopt provider Tele2 al zijn prepaid diensten. Dit besluit hangt samen met de eerder afgeronde fusie met T-Mobile. Prepaid-klanten van Tele2 krijgen de mogelijkheid om zonder extra kosten over te stappen naar prepaid bij T-Mobile.

Tele2 meldt dat klanten tot en met 14 december de mogelijkheid krijgen om gratis over te stappen naar T-Mobile Prepaid. Klanten die daar gebruik van maken, kunnen hun nummer behouden en hun beltegoed meenemen; het meenemen van beltegoed is overigens alleen mogelijk als klanten kiezen voor nummerbehoud.

Bestaande prepaidklanten kunnen tot en met eind deze maand nog beltegoed kopen. Klanten die nog beltegoedvouchers hebben liggen die eerder zijn aangeschaft kunnen die nog tot 15 november 2020 verzilveren en daarmee hun beltegoed opwaarderen.

Na 15 november volgend jaar vervallen alle diensten; naast beltegoed vallen daar ook de telefoonnummers van prepaidklanten onder. De simkaart is dan niet meer te gebruiken. Tele2 stopt op die datum overigens ook met 2g, zodat klanten vanaf dat moment alleen nog verbinding kunnen maken via 3g of 4g.

De provider wijst naar de fusie met T-Mobile als reden voor het stoppen met prepaid; volgens Tele2 biedt prepaid bij T-Mobile meer voordelen dan prepaid bij Tele2, in de vorm van voordeligere tarieven en goedkopere bundels.

Sinds 1 augustus is het ook niet meer mogelijk om Tele2 Zakelijk-abonnementen af te sluiten. Deze abonnementen zijn sinds die datum overgegaan in het aanbod van T-Mobile Ondernemen.