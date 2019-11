Hibers iot-netwerk op basis van twee nanosatellieten is live voor testperiode

De Nederlandse satellietstart-up Hiber heeft zijn zogeheten Hiberband-netwerk in werking gesteld. Dit netwerk verwezenlijkt een dataverbinding voor iot-apparatuur op afgelegen plekken op de wereld en werkt op basis van twee nanosatellieten die eind vorig jaar zijn gelanceerd.

Volgens Hiber zullen de eerste commerciële klanten het Hiberband-netwerk in de komende maanden testen. Het gaat dan om projecten die zich bevinden in gebieden in de wereld waar geen goede of snelle verbindingen zijn. Hiberband gaat live na een ontwikkeltijd van drie jaar. Er zouden zich al meer dan zeventig bedrijven hebben aangemeld voor de dienst.

Het Nederlandse bedrijf omschrijft Hiberband als 'ontwrichtend', in de zin dat het netwerk in tegenstelling tot lora, NB-IoT en gsm-netwerken ook buiten stedelijke gebieden voor een verbinding kan zorgen. Het doel is om connectiviteit te brengen naar die plekken op de wereld waar bestaande netwerken geen dekking hebben; volgens Hiber gaat dat op voor zo'n 90 procent van de aarde. Hiber heeft naar eigen zeggen een streepje voor op traditionele satellieten, omdat die duur zijn en veel stroom vergen. Het is een low power global area network, waarbij nanosatellieten op een hoogte van 600km de basis vormen en voor een wereldwijde dekking moeten zorgen.

De start-up richt zich op projecten in afgelegen gebieden om die organisaties te helpen met een betrouwbare dataverzendingsmethode, waarbij de kosten minder dan een dollar per maand per apparaat bedragen. Bij de toepassingen van Hiberband kan onder meer gedacht worden aan het in kaart brengen en volgen van vee, treinwagons of pallets, maar het kan ook gaan om projecten zoals de bestrijding van klimaatverandering en het beter laten groeien van gewassen.

Overigens zal Hiber twee netwerken introduceren: Hiberband Direct en Hiberband Via. Eerstgenoemde is in feite de naam voor een Hiber-modem en een antenne die direct in verbinding staat met de twee satellieten. Hiberband Via brengt een verbinding tot stand via een gateway en kan gebruikmaken van lora, bluetooth en wifi. Het zijn twee verschillende manieren om data van bijvoorbeeld sensoren door te sturen naar de satellieten, waarna de gegevens weer teruggestuurd worden en bijvoorbeeld op een overzichtelijk dashboard op een mobiele telefoon zijn in te zien.

Uiteindelijk moet het energiezuinige netwerk uit tientallen satellieten gaan bestaan. In november en december vorig jaar zijn de eerste twee satellieten gelanceerd. De derde en vierde satelliet gaan in het eerste kwartaal van volgend jaar de ruimte in vanaf het Satish Dhawan Space Centre in het Indiase Sriharikota; deze locatie werd eind november ook al gebruikt voor de lancering van de eerste nanosatelliet.