Hiber gaat gebruikmaken van Inmarsats satellietnetwerk voor iot-diensten

Het Nederlandse satellietbedrijf Hiber gaat gebruikmaken van het satellietnetwerk van Inmarsat om iot-diensten mee te verlenen. Aanvankelijk wilde Hiber zelf een satellietnetwerk lanceren om de diensten aan te kunnen bieden, maar daar is het bedrijf na meerdere tegenslagen mee gestopt.

Hiber wil met Inmarsats Elera-satellietsysteem internet-of-things-diensten leveren aan voornamelijk afgelegen locaties, waar nu nauwelijks tot geen mobiele communicatie mogelijk is, zeggen de bedrijven. Dit project, Hiberband genaamd, moet een groot Low Power Global Energy Network worden met een focus op de industrie. Vanuit dit netwerk zou men bijvoorbeeld vee of transport kunnen tracken en opsporen.

Het Nederlandse bedrijf werkt sinds 2018 aan het Hiberband-project. Toen was het nog de bedoeling dat het zelf een satellietnetwerk op zou gaan zetten om de iot-diensten aan te kunnen bieden. Er moesten in totaal 24 nanosatellieten van Hiber de ruimte in gebracht worden. Hiervoor heeft het bedrijf in totaal 26 miljoen euro aan investeringen gekregen. Vorige week werd echter aangekondigd dat Hiber vanwege technische problemen met de vier satellieten die het tot dusver had gelanceerd, stopt met het opzetten van een eigen netwerk.

Inmarsat kondigde het Elera-netwerk in augustus aan. Het gaat om een wereldwijd narrowband-netwerk dat gebruikmaakt van het L-band-satellietnetwerk van het bedrijf. Dit Elera-netwerk kan snelheden tot 1,7Mbit/s leveren en laat andere bedrijven diensten aanbieden via het netwerk. Naast iot-toepassingen is Elera ook bedoeld voor het leveren van communicatiediensten.