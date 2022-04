Gerucht: HTC kondigt donderdag lichtgewicht VR-headset HTC Vive Flow aan

HTC kondigt donderdag een nieuwe VR-headset aan gericht op meditatie en 'immersive media consumption'. Hij gaat HTC Flow heten, wordt draagbaar en lichtgewicht, en wordt geleverd met een meeneemcase. Dat schrijft techwebsite Protocol, onder meer op basis van trademarks.

De HTC Vive Flow, zoals de headset volgens Protocol gaat heten wordt al een tijdje ontwikkeld onder de werktitel Hue, schrijft de techsite. Het moet een lichtgewicht consumenten-VR-set worden waarmee HTC opnieuw een plek wil veroveren op de consumentenmarkt, waar Facebooks Oculus nu de dienst uitmaakt. Zelf hint HTC ook op de release van Vive Flow met de tekst 'go with the flow' op sociale media.

HTC gaat de headset donderdag aankondigen tijdens een evenement en het bedrijf zal tegelijk een nieuwe metaverseachtige dienst aankondigen, genaamd Viveport Verse, zegt Protocol. Die dienst is gericht op het combineren van realtime interactie tijdens evenementen en vergaderingen door VR en niet-VR te combineren, vergelijkbaar met Facebooks Horizon Workrooms en Horizon Worlds, dat gebruikmaakt van de Oculus Quest. Viveport Verse moet een plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen samenkomen als virtuele toerist of om een VR-concert of ander evenement bij te wonen. Dat is te lezen op een website die HTC online heeft gezet voor Viveport Verse. De wereld is gebouwd op het Hubs-project van Mozilla.

Volgens Protocol gaan er al langer geruchten rond over de Vive Flow. Zo zou er al een trademark voor de Flow zijn aangemaakt in september en ontdekte Road to VR vorige week een FCC-listing voor de headset. Protocol trekt zijn conclusie nu op basis van documenten gepubliceerd door het Bluetooth SIG-consortium voor een nieuw 'VR all-in-one'-product met de codenaam Hue. Protocol denkt dat de VR-headset een zonnebrilontwerp krijgt. Ook sprak Protocol een anonieme bron die zegt dat de Vive Flow gericht is op casual gaming en dat hij zonder handheld controllers wordt geleverd. De headset zou volgens deze bron minder krachtig zijn dan de Oculus Quest 2, met een minder krachtige chipset, maar hij zou wel meer bewegingsvrijheid hebben, met '6 degrees of freedom tracking'.

Het is niet de eerste keer dat Protocol voor een aankondiging van een HTC VR-headset uit de doeken doet wat er aangekondigd gaat worden. Eerder deed de website dat in mei met de Vive Focus 3 Business Edition en de Vive Pro 2. Eerder leek HTC ook te werken aan een VR-headset gericht op fitness, maar dat bleek een concept dat niet in productie is gegaan.