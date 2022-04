Gerucht: volgende PSVR-headset krijgt oledscherm en verschijnt eind 2022

Sony voorziet de volgende PlayStation VR-headset volgens een nieuw gerucht van een oledscherm van Samsung. De vr-bril zou eind 2022 rond de feestdagenperiode moeten verschijnen.

Sony heeft volgens bronnen van Bloomberg de keuze laten vallen op oledschermen van Samsung. De site schrijft dat in een artikel over Japan Display; die fabrikant gaat zich richten op het maken van lcd's voor VR-brillen. Sony en Samsung hebben niet gereageerd op het gerucht.

Ook de eerste PSVR-headset heeft een oledscherm en VR-brillen als de oorspronkelijke HTC Vive en de eerste Oculus Quest hadden dat ook. Die fabrikanten zijn met nieuwe modellen overgestapt naar lcd's met een veel hogere resolutie, waardoor het screendoor-effect veel minder zichtbaar is.

Het is nog niet duidelijk welke resolutie het oledpaneel in de nieuwe PSVR-headset krijgt. Bij de eerste versie van die bril gaat dat om 960x1080 pixels per oog. De Oculus Quest 2 heeft een lcd met een resolutie van 1832x1920 pixels per oog.

Volgens eerdere geruchten krijgt de nieuwe PSVR-headset een totale resolutie van 4000x2040 pixels, ofwel 2000x2040 pixels per oog. Ook zou de bril oogtracking krijgen, dat onder andere gebruikt kan worden voor foveated rendering. Over de gebruikte schermtechniek werd eerder nog niet gerept.

Sony zou de nieuwe PSVR-headset volgend jaar rond de feestdagen willen uitbrengen. Dat zou betekenen dat de VR-headset niet voor november 2022 verschijnt. Sony maakte begin dit jaar bekend dat er een nieuwe PSVR-headset voor de PlayStation 5 in ontwikkeling is, die met een kabel verbonden dient te worden met de console. Sony heeft de nieuwe headset nog niet getoond, maar liet al wel de volledig nieuwe controllers met adaptive triggers zien.