Sony's PS VR2-headset krijgt oogtracking, 4k-hdr-scherm en Horizon-game

Sony heeft meer details bekendgemaakt over de opvolger van de PlayStation VR-headset. Zo gaat deze PlayStation VR2 heten en krijgt de headset een hogere resolutie van in totaal 4000x2040 pixels. De headset krijgt ook inside-out-tracking, waardoor een losse camera niet meer nodig is.

De PlayStation VR2-headset krijgt een hdr-beeldscherm, zegt Sony, en biedt een blikveld van 110 graden. Dit is 10 graden meer dan zijn voorganger. De verversingssnelheid is met 90Hz of 120Hz gelijk aan de eerste versie. De resolutie is met 2000x2040 pixels per oog wel hoger dan de PS VR1, die een resolutie van 960x1080 pixels per oog had. Net als bij de eerste variant, gaat het om een oledscherm.

Waar de eerste versie met gekleurde leds op de headset werkte om deze met een losse camera te kunnen tracken, zal dat bij de nieuwe headset niet het geval zijn. De PS VR2 krijgt namelijk vier geïntegreerde camera's zodat er aan inside-out-tracking gedaan kan worden. Deze camera's worden ook gebruikt om de controllers te kunnen volgen.

Binnen de headset zitten ook camera's, een per oog, om de ogen te kunnen volgen. Zo kunnen gebruikers hun ogen bewegen om een game te besturen en kan de headset foveated rendering toepassen. De headset krijgt ook een trilmotor om vibraties door te kunnen geven aan de gebruiker, zoals een verhoogde hartslag tijdens spannende momenten.

Sony maakt ook bekend dat de controllers van de PS VR2 headset PlayStation VR2 Sense gaan heten. Hier worden nog weinig nieuwe details over bekendgemaakt, al toont het bedrijf wel onderstaande teaser. Eerder zei Sony dat deze controllers adaptieve triggers, haptische feedback en vingerdetectie zouden krijgen. Communicatie tussen de console en de headset verloopt via een enkele USB Type-C-kabel. De controllers worden ook met zo'n kabel opgeladen.

Naast de naam en technische details, is ook de eerste PS VR2-game aangekondigd. Guerrilla Games werkt namelijk samen met Firesprite aan Horizon Call of the Mountain. Over deze game is weinig bekend, los van dat het een first-person-VR-game wordt. Prijzen en releasedata zijn voor de headset en game niet bekend. Sony heeft ook nog geen beelden gedeeld van de nieuwe headset. Volgens een eerder gerucht verschijnt de headset eind dit jaar.