Controllers nieuwe VR-headset voor PlayStation 5 krijgen adaptive triggers

De controllers voor de aankomende VR-headset die werkt met de Sony PlayStation 5 krijgen adaptive triggers, net als de DualSense-controllers. Dat heeft Sony bekendgemaakt. Ook komt er vingerdetectie in de controllers.

De adaptive triggers werken hetzelfde als op de DualSense-controller, zegt Sony. De software kan de druk op de triggers wijzigen, om zo sensaties te imiteren. Zo moet het spannen van een pijl en boog anders aanvoelen dan het schieten met een geweer. De controllers zelf hebben ook haptische feedback, maar Sony zegt niet dat die hetzelfde werkt als in de DualSense-controller; het ligt dus voor de hand dat het gaat om een mindere versie, met bijvoorbeeld kleinere of minder precieze trilmotors.

De controllers hebben verder vingerdetectie over de behuizing om zo gebaren in VR makkelijker te maken. Daarnaast zitten er analoge thumbsticks en knoppen op de behuizing. Om de positie in VR bij te houden, zit er een 'tracking ring' in de behuizing van de controllers. Het design doet denken aan dat van concurrent Oculus Touch.

Sony maakte al eerder bekend dat er een nieuwe VR-headset voor de PS5 aan zit te komen. De fabrikant maakte de PSVR voor de PS4. Het is nog niet bekend wanneer de headset uit moet komen en wat die gaat kosten. Sony zegt dat er nog veel moet worden gedaan en dat het apparaat daarom niet in 2021 uitkomt.