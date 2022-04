Gerucht: aankomende versies Apple iPad Pro krijgen Thunderbolt-ondersteuning

De aankomende versies van de Apple iPad Pro-tablets krijgen een USB-C-poort met Thunderbolt-ondersteuning. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. Thunderbolt-poorten zaten tot nu toe alleen op Mac-producten van Apple.

De iPad Pro-modellen hebben al enkele jaren USB-C-poorten en ook de nieuwste iPad Air werkt met een USB-C-poort, maar die ondersteunden tot nu toe geen Thunderbolt. De ondersteuning voor de Intel-techniek moet snellere dataoverdracht mogelijk maken, meldt Bloomberg. Bovendien maakt het de iPads compatibel met sommige modellen externe ssd's, als die werken met Thunderbolt.

De ondersteuning is vermoedelijk relatief makkelijk in te bouwen, omdat de Macs met Arm-socs die Apple eind vorig jaar uitbracht, ook ondersteuning voor Thunderbolt hebben. Die ondersteuning is wel beperkter dan bij Intel-Macs, zo bleek toen tijdens de review. De iPads moeten nog wel een Thunderbolt-controller hebben. Tweakers schreef onlangs een Plus-artikel over het tienjarig bestaan van Thunderbolt.

Bloomberg vermeldt dat de nieuwe iPads in april moeten uitkomen. De grote versie met 12,9"-scherm heeft volgens het financiële persbureau een miniledscherm. Daarover gaan al anderhalf jaar geruchten. Het gebruik van een backlight dat bestaat uit minileds moet resulteren in een hoog contrast, goede hdr-weergave en uniforme weergave. Een miniledscherm heeft duizenden dimbare zones die onafhankelijk van elkaar in- en uitgeschakeld kunnen worden.

Volgens Bloomberg komen er later dit jaar nog meer nieuwe iPads: een dunnere en lichtere versie van de goedkoopste Apple-tablet en een nieuwe versie van de iPad mini met groter scherm dan de huidige 7,9"-lcd.