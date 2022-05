Gerucht: 12,9"-iPad Pro zal in eerste instantie beperkt verkrijgbaar zijn

De aankomende iPad Pro met 12,9"-scherm zal in eerste instantie beperkt verkrijgbaar zijn door problemen met de productie van het miniled-scherm, meldt financieel persbureau Bloomberg. De kleinere versie heeft een reguliere lcd.

Apple wil de iPads nog altijd later deze maand aankondigen, meldt Bloomberg. De 12,9"-variant met miniled-scherm zal daarna later uitkomen en de eerste tijd in beperkte oplage op de markt verschijnen, zo vermeldt het financiële persbureau op basis van anonieme bronnen. Het is onbekend hoe lang het tekort zou gaan duren.

Het tekort komt door productieproblemen met het miniled-scherm van de nieuwe grootste iPad. Een miniledscherm is een lcd met een full array local dimming backlight. Door de achtergrondverlichting van de lcd op te delen in zones, kunnen delen van het scherm die donker moeten zijn, minder fel worden verlicht. Dit verbetert de zwartweergave en bovendien kan de uitgespaarde energie elders op het scherm worden ingezet om het scherm extra fel te verlichten voor een betere hdr-weergave dan op een reguliere lcd mogelijk is.

De nieuwe iPads krijgen volgens Bloomberg verder een nieuwe soc die meer in lijn ligt met de M1 uit de nieuwe MacBook-modellen. Ook zouden ze gewijzigde camera's hebben ten opzichte van hun voorgangers. Apple heeft de geruchten niet bevestigd.

