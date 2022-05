Clubhouse: gescrapete data van gebruikers is via api naar buiten gekomen

De gescrapete data van Clubhouse-gebruikers die dit weekeinde op een forum voor hackers verscheen, is voor iedereen toegankelijk via een api. Daardoor kan iedereen een database opbouwen van Clubhouse-gebruikers.

In de api kan iedereen volgens Clubhouse naast naam en foto ook de gebruikersnaam van die persoon op Instagram en Twitter vinden, naast gegevens over wanneer het account is aangemaakt en het aantal volgers. Met de data uit de api is het mogelijk om Clubhouse-gebruikers te koppelen aan hun andere accounts op sociale media. Het is onduidelijk hoe waardevol een dergelijke database is.

Het gaat in totaal om 1,3 miljoen gescrapete accounts, meldt Cybernews. Bij scrapen is er geen inbraak in het systeem van een bedrijf, maar maken hackers gebruik van openbaar beschikbare informatie op bijvoorbeeld profielpagina's om een database van gebruikers op te bouwen. Het is onbekend hoe de data is verzameld.

Update, 9:12: Dit artikel maakte in eerste instantie melding van een publieke api, maar die bleek niet van de Clubhouse-app te zijn waar het in dit artikel over gaat. De link en informatie daarover zijn daarom weggehaald.