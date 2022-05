Gerucht: Twitter wilde Clubhouse kopen voor vier miljard dollar

Twitter wilde naar verluidt live-audiochatapp Clubhouse kopen voor vier miljard dollar. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. De deal ging om onbekende redenen niet door en de overnamegesprekken zijn inmiddels gestopt.

De gesprekken vonden afgelopen maanden plaats, zegt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het is onbekend waarom die stuk zijn gelopen. Clubhouse is ongeveer een jaar oud en had enkele maanden geleden vermoedelijk ongeveer zeven miljoen gebruikers. Twitter had ongeveer vier miljard dollar willen betalen om het eigendom over de app over te nemen.

Twitter heeft al een eigen variant op Clubhouse met de naam Spaces. Het sociale netwerk test de functie sinds december en heeft die recentelijk opengesteld voor meer mensen en Twitter werkt ook aan een desktopversie daarvan.

Intussen probeert Clubhouse investeringen op te halen met een waardering van rond vier miljard dollar. Het is onbekend of dat lukt. Aanvankelijk groeide het platform hard. Intussen zijn er meerdere concurrenten. Naast Twitter Spaces heeft Discord een soortgelijke functie en is Facebook begonnen met zijn test van Hotline.