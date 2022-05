Aantal dagelijkse Twitter-gebruikers stijgt met 20 procent tot 199 miljoen

Het aantal mensen dat Twitter dagelijks gebruikt is in een jaar tijd gestegen met 33 miljoen mensen. In het eerste kwartaal van 2021 kende het platform nog 199 miljoen van deze dagelijks actieve gebruikers. Buiten de Verenigde Staten was deze stijging het sterkst.

Vorig kwartaal had Twitter gemiddeld 38 miljoen gebruikers uit de VS, meldt het bedrijf in een toelichting bij de kwartaalcijfers. Dit is vijf miljoen meer dan in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal actieve internationale gebruikers steeg over dezelfde periode van 133 miljoen naar 162 miljoen. In het laatste kwartaal van 2020 kende het platform nog 192 miljoen actieve gebruikers.

In een brief aan aandeelhouders zegt Twitter dat deze stijging komt door 'verbeteringen aan het product en wereldwijde gesprekken rondom actuele gebeurtenissen'. Het platform noemt daarbij een 'significante toestroom' aan nieuwe gebruikers vanwege de coronapandemie. Het bedrijf zegt dat vorig jaar daardoor lastig te vergelijken is met andere jaren en verwacht dat de flinke stijging van gebruikers dit jaar niet door zal zetten. Waarschijnlijk zal het aantal actieve gebruikers in het tweede kwartaal het minst stijgen van alle kwartalen van dit jaar, zegt het bedrijf. Voor de laatste twee kwartalen verwacht Twitter een groei 'in de lagere, dubbele cijfers'.

De dagelijkse gebruikers die Twitter noemt, zijn de actieve dagelijkse gebruikers waaraan het bedrijf 'eenvoudig' geld kan verdienen. Een stijging van het aantal actieve gebruikers betekent voor het platform dus ook dat het meer omzet kan draaien. Die omzet steeg in het eerste kwartaal met 28 procent in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 had het bedrijf een omzet van omgerekend 854,9 miljoen euro.

Hoewel het bedrijf meer gebruikers buiten de VS heeft, blijft de omzet binnen de VS het grootst. Binnen de VS was die omzet omgerekend 458,9 miljoen euro, buiten de VS was de omzet 396,2 miljoen euro. De omzet steeg buiten de VS wel ruim twee keer zo hard dan binnen dat land.

Het gros van de omzet kwam van adverteerders, met 742 miljoen euro. De rest kwam van 'datalicenties en andere omzet'. De bedrijfswinst in het eerste kwartaal was omgerekend 42,9 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van omgerekend 5,8 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dit jaar de winst verder te kunnen vergroten.