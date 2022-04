Twitter vraagt feedback aan gebruikers over beleid wereldleiders

Twitter zal vanaf vandaag een vragenlijst aan haar leden voorleggen met de vraag of politieke wereldleiders op het platform dezelfde regels moeten volgen als elke andere Twitteraar. Het bedrijf wil ook weten welke strafmaat deze leiders volgens zijn gebruikers verdienen na een overtreding.

Met behulp van de antwoorden op deze vragenlijst hoopt Twitter met haar toekomstige beleid een beter antwoord te kunnen bieden op het steeds sneller veranderende politieke discours op het sociale netwerk. “Politici en wereldleiders gebruiken onze dienst op steeds nieuwe manieren. We willen het publieke debat gezond houden, daarom herbekijken we onze aanpak wat betreft wereldleiders en hebben we jullie input nodig”, aldus het TwitterSafety-team op hun blog.

De vragenlijst zal vanaf vandaag verschijnen in veertien talen waaronder het Arabisch, Chinees, Engels, Spaans en Russisch. Of het Nederlands tot deze talen behoort is nog niet duidelijk. Op maandag 12 april wordt de enquête afgesloten.

Het is niet de eerste keer dat Twitter feedback vraagt aan haar gebruikers. Eind 2019 paste het platform haar beleid in verband met deepfake-materiaal aan en vroeg het eveneens om input van haar gebruikers. Deze konden aan de hand van een korte vragenlijst hun mening geven.

Deze hervorming van het beleid vloeit voort uit Twitters gespannen relatie met de voormalige Amerikaanse president Trump. Begin dit jaar blokkeerde Twitter het account van Trump voor een periode van twaalf uur. De blokkade kwam er nadat Trump meerdere tweets en een video had geplaatst die volgens Twitter in strijd waren met het interne beleid en aangezet zouden hebben tot geweld. Op 9 januari werd het account van Donald Trump definitief verbannen omdat het risico op verdere aanzetting tot geweld vanwege Trump volgens Twitter te groot was.